В бидоне 30л молока.Из него налили молоко в банки:в одну 5 л,в другую 3 л.Сколько литр??в молока осталось в бидоне?Реши задачу разными способами.Спасибо С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!

Математика

В бидоне 30л молока.Из него налили молоко в банки:в одну 5 л,в другую 3 л.Сколько литр??в молока осталось в бидоне?Реши задачу разными способами.Спасибо С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!

Автор: Гость