В бидоне 30л молока.Из него налили молоко в банки:в одну 5 л,в другую 3 л.Сколько литр??в молока осталось в бидоне?Реши задачу разными способами.Спасибо С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!

Математика
В бидоне 30л молока.Из него налили молоко в банки:в одну 5 л,в другую 3 л.Сколько литр??в молока осталось в бидоне?Реши задачу разными способами.Спасибо С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-5-3=22 (л) 30-(5+3)=22 (л)
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