Сочинение-миниатюра по теме милая моя родина.
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Сочинение-миниатюра по теме милая моя родина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя родина (напишешь...) . Я её люблю, потому что я родилась и выросла здесь. Дальше сама напишешь.
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