На какие периоды делиться ранний палеозой

Биология
На какие периоды делиться ранний палеозой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пермский каменноугольный девонский силурийский ордовикский кембрийский надеюсь это то, что нужно было
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