43м 60см плюс 60см плюс 28м 50см плюс 17м 80см
Математика
43м 60см плюс 60см плюс 28м 50см плюс 17м 80см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 90,5 метров )
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