Помогите пожалуйста срочно!!! Даю 20 баллов. Составьте 10 сложных предложений с сост??вными союзами потому что, оттого что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как.
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно!!! Даю 20 баллов. Составьте 10 сложных предложений с сост??вными союзами потому что, оттого что, после того как, с тех пор как, затем чтобы, по мере того как.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я не пошёл на постедний урок оттого что у меня болел очень сильно живот. 2) Миша позвонил Пете, потому что забыл записать домашнее задание. 3) С тех пор как мы встретились впервые, прошло много лет. 4) Лена пришла к своей лучшей подруге, потому что захотела поздравить её с днём рождения и подарить подарок. 5) Ученики идут в школу и учатся, затем чтобы в жизни использовать знания, полученные в школе. 6) После того как он сделал домашнюю работу, его младший брат попросил погулять с ним. 7) По мере того как он работает, можно узнать трудолюбивый или линивый это человек. 8) Он плакал, оттого что упал и поранил сильно ногу. 9) Соня пошла в магазин, потому что мама попросила её. 10) Миша поздравил друга, после того как едя сообщил о победе в конкурсе. Источник: Моя дочь
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