Почему Байкал так назвали? Напишите кратко.
Русский язык
Почему Байкал так назвали? Напишите кратко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происхождение названия озера точно не установлено. Ниже приведены наиболее распространённые версии происхождения топонима «Байкал» : * Байгъал (якут. ) — большая глубокая вода; море * Бай-Куль (тюрк. ) — богатое озеро * Байгаал-Далай (монг. ) — богатый огонь * Бэй-Хай (кит. ) — северное море Первые русские землепроходцы Сибири употребляли эвенкийское название «Ламу» (море) . Со второй половины XVII века русские переходят на название, принятое у бурят, — бур. Байгаал (произносится как «Бэйгхэл») . При этом они приспособили его к своему языку, заменив характерное для бурят «г» на более привычное для русского языка «к» , в результате чего окончательно сложилось современное название.
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