Дан треугольник АВС с медианой D , угол С =25° , извесно что стороны AD =DC Найти : угол А и сам треугольник АВС . Это описание 2 треугольника

Гость: Гость:

1. ΔСАВ : ∠СВА=180°-150°=30°( Углы смежные) ∠САВ=90°-30°=60° (∠АСВ=90°) ΔСАА1 : АА1=20 , ∠САА1=30°, так как АА1-биссектриса. Сторона СА1 лежит против угла 30° ⇒ Са1=1/2 АА1=10 2 .По чертежу видно,что BD является медианой ΔАВС и её длина равна половине стороны АС ⇒ D - центр описанной окружности и AD=DC=BD=R а это значит,что ΔАВС - прямоугольный и ∠АВС=90° ⇒∠ВАС=90°-25°=65°