ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЯ:2,4,5 -НА ФОТО!!! СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ ЧТО-ТО!!! ЗАР??НЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Геометрия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЯ:2,4,5 -НА ФОТО!!! СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ ЧТО-ТО!!! ЗАР??НЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость