ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЯ:2,4,5 -НА ФОТО!!! СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ ЧТО-ТО!!! ЗАР??НЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! ЗАДАНИЯ:2,4,5 -НА ФОТО!!! СДЕЛАЙТЕ ХОТЬ ЧТО-ТО!!! ЗАР??НЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)уголCFE=180-72=108° уголЕАF=угол=FAD=180-32-108=40° тогда угол А=80 уголD=180-80-32=68° 4)уголС=180-68-32=80 уголDCF=80/2=40 уголCFD=180-40-68=72 5)уголN=P=(180-64)/2=58 уголPMH=90-58=32°
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