1(целая) 3/35 : 1(целую) 1/56 - 3(целых) 5/21 : 1(целую) 22/63= очень срочно даю 10 баллов. /- дробн??я черта. Одна целая три тридцать пятых разделить на одну целую одну пятьдесят шестую минус три целых пять двадцать первых ...

Математика

1(целая) 3/35 : 1(целую) 1/56 - 3(целых) 5/21 : 1(целую) 22/63= очень срочно даю 10 баллов. /- дробн??я черта. Одна целая три тридцать пятых разделить на одну целую одну пятьдесят шестую минус три целых пять двадцать первых разделить на одну целую двадцать две шесдясят третьих.

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