1(целая) 3/35 : 1(целую) 1/56 - 3(целых) 5/21 : 1(целую) 22/63= очень срочно даю 10 баллов. /- дробн??я черта. Одна целая три тридцать пятых разделить на одну целую одну пятьдесят шестую минус три целых пять двадцать первых ...

Математика
1(целая) 3/35 : 1(целую) 1/56 - 3(целых) 5/21 : 1(целую) 22/63= очень срочно даю 10 баллов. /- дробн??я черта. Одна целая три тридцать пятых разделить на одну целую одну пятьдесят шестую минус три целых пять двадцать первых разделить на одну целую двадцать две шесдясят третьих.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/35:1 1/56-3 5\"1:1 22/63= 38/35:57/56-68/21:85/63= 38*56/35*57-68*63/21*85=2*8/5*3-4*3/5=16/15-12/5=16/15-36/15= -20/15= = -4/3= -1 1/3
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