Решите уравнение -3(x-2)+4(1+2x)=10,3+20x
Математика
Решите уравнение -3(x-2)+4(1+2x)=10,3+20x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3(x-2)+4(1+2x)=10,3+20x -3x+6+4+8x=10,3+20x -3x+8x-20x=10,3-6-4 -15x=0,3 X=0,3:(-15) X=0,06 Ответ: 0,06 Вроде так.
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