СРОЧНО, К СЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ! ПОМОГИТЕ ПЖ!!! Сочините небольшой рассказ на букву п.

Гость: Гость:

Прозвучал перезвон.– Пора, Петя, просыпайся, – произнес папа.«Пролетели праздники», – понял Петя.Петя поднялся, помылся. Позавтракал. Поехали постигать педагогические премудрости. Помчались по проспекту. Перекресток... Появившийся постовой просит предъявить права.– Пожалуйста!– Порядок, проезжайте!Приехали.– Привет, Паша!– Привет, Полина!– Привет, Почемучкин!Петя получил прозвище «Почемучкин».Педагог прекрасно преподает природоведение.– Почему поют птицы? Почему погибают планеты? – пристает Петя.– Подумай, почитай. Поинтересуйся, – предлагает преподаватель.– Почему, почему, почему...– Петя, пойди погуляй!Перемена. Петя проказничает, полез под парту, поставил подножку Полине. Поэтому получил пощечину... «Противный!» – прокричала Полина.Полдень. « Поешьте пельмени, попейте простокваши», – предлагает повар.– Почему простоквашу премерзкую? – пробубнил Петя. – Предпочитаю пепси!– Помилуй, Петя, простокваша полезна.– Придется пить, – проворчал Петя.Перемена прошла.– Присаживайтесь, – предложил педагог. – Послушайте про Персея. Про Пенелопу, про Пегаса, про Парнас.– Почему погиб Персей? Почему Пенелопа пряла пряжу? Почему поэты прославляют Прекрасную Принцессу? – по-прежнему пристает Почемучкин.– Петя, почему плачут преподаватели?