Инне 13лет а кристине 20 сколько лет будет инне когда кристине исполнится 25лет…?
Математика
Инне 13лет а кристине 20 сколько лет будет инне когда кристине исполнится 25лет…?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инне исполнится 18 лет. Решение: 13 лет и 20 лет. Разница в 7 лет. 25-7=18 Разница между 25 и 18 опять же в 7 лет.
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