Помогите решить, пожалуйста, 1/X^2-4X+4 - 1/X+2=4/X^2-4
Математика
Помогите решить, пожалуйста, 1/X^2-4X+4 - 1/X+2=4/X^2-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/(х²-4х+4) - 1/(х+2) = 4/(х²-4) 1/(х-2)² - 1/(х+2) = 4/(х-2)(х+2) Н.О.З. (х-2)²(х+2) О.Д.З. х ≠ 2, х ≠ -2 х+2-(х-2)²=4(х-2) х+2-х²+4х-4-4х+8=0 -х²+х+6=0 х²-х-6=0 По теореме Виета: х1+х2=1 х1=3 х1*х2=-6 х2=-2 - входит в О.Д.З. Ответ: х=3
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