3 в степени -13 / 3 в пятой и в степени -3

Гость: Гость:

3^(-13)/3^(-3)=3^3/3^13=1/3^10=3^(-10),////////3^(-13-(-3))=3^(-13+3)=3^(-10), я сама всегда советую избавляться от отрицательных показателей, минусы везде часто ведут к ошибкам))))