3 в степени -13 / 3 в пятой и в степени -3

Алгебра
3 в степени -13 / 3 в пятой и в степени -3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^(-13)/3^(-3)=3^3/3^13=1/3^10=3^(-10),////////3^(-13-(-3))=3^(-13+3)=3^(-10), я сама всегда советую избавляться от отрицательных показателей, минусы везде часто ведут к ошибкам))))
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