На прямой аровлдник длинной 0.5м, расположенный перпендикулярно силовым линиям по??я с индукцией 0.02Тл, действует сила 0.15Н.Найдите силу тока , протекающешл по нему

Физика
На прямой аровлдник длинной 0.5м, расположенный перпендикулярно силовым линиям по??я с индукцией 0.02Тл, действует сила 0.15Н.Найдите силу тока , протекающешл по нему
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ампера F=BLIsinα=0.02*0.5*I*1 0.01I=0.15     I=0.15/0.01=15 A
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