На прямой аровлдник длинной 0.5м, расположенный перпендикулярно силовым линиям по??я с индукцией 0.02Тл, действует сила 0.15Н.Найдите силу тока , протекающешл по нему

Физика

На прямой аровлдник длинной 0.5м, расположенный перпендикулярно силовым линиям по??я с индукцией 0.02Тл, действует сила 0.15Н.Найдите силу тока , протекающешл по нему

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