На прямой отмечены точки A, B, C так, что AB=7 м,AC=21 м,BC=28 м.Какая из этих точек лежит между двумя другими. УМОЛЯЮ РЕШИТЕ ПОЛУЧИТЕ МНОГО БАЛЛОВ

Геометрия
На прямой отмечены точки A, B, C так, что AB=7 м,AC=21 м,BC=28 м.Какая из этих точек лежит между двумя другими. УМОЛЯЮ РЕШИТЕ ПОЛУЧИТЕ МНОГО БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:АВС- прямая АВ-7м. АС-21м. ВС-28м. найти:какая из этих точек лежит между двумя др. Решение:ВС-АВ=АС 28м-7м=21м. ответ:между двумя точками лежит АС=21м. да и черчежь прямую линию незабудь перед дано и раставь три точки и укажи их попорядку АВ. АС. ВС. ХОРОШО
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