На примере одного из известных кораблекрушений ( пассажирского корабля "Титаник" ?? 1911 г. или теплохода "Адмирал Нахимов" в 1986 г.) проанализируйте примеры правильного и неправильного поведения пассажиров в этой аварийной с...

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На примере одного из известных кораблекрушений ( пассажирского корабля "Титаник" ?? 1911 г. или теплохода "Адмирал Нахимов" в 1986 г.) проанализируйте примеры правильного и неправильного поведения пассажиров в этой аварийной ситуации.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катастрофы, возникающие в открытом море, также являются одними из самых трагичных. В этом случае, как и во время воздушных катаклизм, не приходится рассчитывать на быструю помощь. Именно поэтому, к сожалению, людей, уцелевших в кораблекрушениях, очень мало.Собираясь в водное путешествие, особенно по морям и океанам, человек должен обязательно удостовериться в том, что на судне достаточно шлюпок для спасения всех пассажиров, что у него в каюте есть специальный жилет, который в случае трагедии не даст ему утонуть. Лучше пользоваться услугами известных пароходств, в течение долгого времени отлично зарекомендовавших себя. Если кто-то с целью переправиться куда-либо обращается к неизвестным компаниям с сомнительной репутацией и не менее сомнительным оборудованием на суднах, ему нечего ожидать полной безопасности во время такого путешествия. Ведь стопроцентных гарантий не в силах дать ни одно, пусть даже самое надежное и большое пароходство. Все дело в том, что всегда остается вероятность того, что в море произойдет какая-нибудь неожиданная неприятность.Если кораблекрушение произошло недалеко от берега или в непосредственной близости есть какой-нибудь корабль, то у пассажиров наибольшее число шансов спастись. Иногда корабль настолько велик, что даже команда не сразу обнаруживает неисправность, которая может привести к трагедии. Поэтому каждый находящийся на судне должен быть в первую очередь бдительным. Человек, который почувствовал у себя в каюте запах дыма или заметил еще что-то, что способно повлечь за собой крупные неприятности, должен, сохраняя хладнокровие, поведать об этом членам команды и принять посильное участие в его устранении.В сложной ситуации опять же самым страшным врагом людей является обыкновенная паника. Именно ей тяжелее всего не поддаться. Хаотичные движения и метания по судну сбивают с толку команду и людей, стремящихся сделать все возможное для спасения судна. Более того, паника способна быстро передаваться и другим людям. Даже в менее серьезной ситуации стоит среди в общем-то спокойных людей появиться паникеру, как буквально через минуту уже половина будет испытывать беспокойство, уже не говоря о такой критической ситуации, как кораблекрушение.Если человек понял, что дело принимает серьезный оборот и речь идет уже о спасении человеческих жизней, ему необходимо надеть спасательный жилет, спокойно выйти из каюты и следовать советам команды, которая наверняка уже приступит к эвакуации пассажиров. Не следует рваться вперед, распихивая всех на своем пути. В любом случае, в первую очередь в шлюпки будут рассаживать женщин и детей. Не стоит также брать с собой огромные сумки, набитые всевозможными вещами. Все равно не удастся их спасти, ведь места предназначены исключительно для людей, поэтому команда не позволит их занимать сумками.Даже если кому-то не досталось места в шлюпке, не нужно отчаиваться. Следует мужественно и без истерики воспринять этот факт и попробовать спастись своими силами. Если человек опустит руки и будет смиренно ждать своей участи, то он погибнет одним из первых. Зарегистрировано множество случаев, когда даже в безысходных ситуациях люди, тем не менее, выживали. Можно, к примеру, быстро соорудить что-то наподобие плота из любых нетонущих материалов или, в крайнем случае, использовать для этих целей обычные двери.Очень важно с самого начала настроиться на спасение. Ведь если кто-то верит в свою победу над бушующей стихией, у него больше шансов справиться с волной и выжить. И последнее: собираясь в морское путешествие, нелишне будет научиться хотя бы сносно держаться на воде. Поскольку если человеку не удастся сесть в шлюпку или сделать плот, но он неплохо плавает, у него все равно остается надежда на то, что он сможет дождаться помощи или его подберут люди, находящиеся в шлюпке
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