Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах

Математика

Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах

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