Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах
Математика
Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-25=50мм ширина прямоугольника (75+50)×2=250мм 10мм=1см 250мм=25см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите как называются цвета светло серый серый тёмно серый.... хроматические контрастные дополнительные ахроматические основные