Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах

Математика
Длина прямоугольника 75 миллиметров а ширина на 25 миллиметров меньше Найдите пери??етр прямоугольника и выразите в сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-25=50мм ширина прямоугольника (75+50)×2=250мм 10мм=1см 250мм=25см
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