Помогите! Нужно подобрать по 2 примера на каждый из стихотворных размеров(хорей и ??мб).
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Помогите! Нужно подобрать по 2 примера на каждый из стихотворных размеров(хорей и ??мб).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз и солнце, день чудесный... - Ямб. Буря мглою небо кроет... - Хорей
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Пооооооммммооогггииитттеее Дві сторони трикутника дорівнюють 7м і 9м а кут між н??ми дорівнює 60°. Знайдіть третю сторону. Спасите меня!!!
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