Помогите! Нужно подобрать по 2 примера на каждый из стихотворных размеров(хорей и ??мб).

Русский язык
Помогите! Нужно подобрать по 2 примера на каждый из стихотворных размеров(хорей и ??мб).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз и солнце, день чудесный... - Ямб. Буря мглою небо кроет... - Хорей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пмаорт а плиззззз 9 а
Ответить
Русский язык
Хэлп срочняяк!(фото)
Ответить
Русский язык
Любая пословица в виде транскрипции помогите
Ответить
Геометрия
Пооооооммммооогггииитттеее Дві сторони трикутника дорівнюють 7м і 9м а кут між н??ми дорівнює 60°. Знайдіть третю сторону. Спасите меня!!!
Ответить
Қазақ тiлi
Талғаусыз перевод орысшаға
Ответить