На путь по течению реки катер затратил 3ч,а на обратный путь 4,5ч.Какова скорость те??ения реки,если скрость катера относительно воды 25км/ч?
Математика
На путь по течению реки катер затратил 3ч,а на обратный путь 4,5ч.Какова скорость те??ения реки,если скрость катера относительно воды 25км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим скорость течения за х. Путь, который катер прошел по течению, будет равен пути, который катер прошел против течения. Скорость по течению (х+25) км/ч, скорость против течения (25-х)км/ч. Составим уравение 3(x+25)=4,5(25-x) 3x+75=112,5- 4,5x 3x+4,5x=112,5-75 7,5x=37,5 x=5 Значит скорость течения равна 5 км/ч. Ответ: 5 км/ч
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