На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека,из другого- в 2 раза больше,чем из первого,а из третьего- на 189ч человек меньше,чем из двух других меньше. составь и запиши как можно больше вопросов,ко...

Математика
На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли 173 человека,из другого- в 2 раза больше,чем из первого,а из третьего- на 189ч человек меньше,чем из двух других меньше. составь и запиши как можно больше вопросов,которые можно задать у этому условию,так чтобы для решения каждой получившейся задачи потребовались все данные. помогите составить пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
173х2равно346 346-189равно157
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