На решение двух задач Васе потребовалось 24мин, а на решение трёх примеров на деление - 18 мин . Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи , чем решение примера?
Математика
На решение двух задач Васе потребовалось 24мин, а на решение трёх примеров на деление - 18 мин . Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи , чем решение примера?
Ответ(ы):
Гость:
24 / 2 = 12 18 / 3 = 6 12 / 6 = 2 В два раза
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