На решение двух задач Васе потребовалось 24мин, а на решение трёх примеров на деление - 18 мин . Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи , чем решение примера?

Математика

На решение двух задач Васе потребовалось 24мин, а на решение трёх примеров на деление - 18 мин . Во сколько раз больше занимало у Васи решение задачи , чем решение примера?

Автор: Гость