На рис 21 изображена шкала спидометра автомобиля. Определите модуль мгновенной ск??рости автомобиля. Дам 95 баллов!
Физика
На рис 21 изображена шкала спидометра автомобиля. Определите модуль мгновенной ск??рости автомобиля. Дам 95 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где рису но то? Без него тут никак.
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