На рисунке дана схема соединения шести одинаковых резисторов по 60 Ом. Определить ??илу тока в каждом резисторе, если напряжение между точками А и В равно 220 В.
Физика
На рисунке дана схема соединения шести одинаковых резисторов по 60 Ом. Определить ??илу тока в каждом резисторе, если напряжение между точками А и В равно 220 В.
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