На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 простых приборов?Хватит ли на эту работу восьмичасового рабочего дня? →→→ВОРОЖЕ...
Математика
На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 простых приборов?Хватит ли на эту работу восьмичасового рабочего дня? →→→ВОРОЖЕНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА!!!←←←
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4*60=84(мин) 84*3=252(мин) 252/60=4.2(ч) 0.6*60=36(мин) 36*5=180(мин) 180/60=3(ч) 4.2+3=7.2(ч) уйдет на эту работу
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