На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 простых приборов?Хватит ли на эту работу восьмичасового рабочего дня? →→→ВОРОЖЕ...

Математика

На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 простых приборов?Хватит ли на эту работу восьмичасового рабочего дня? →→→ВОРОЖЕНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА!!!←←←

Автор: Гость