На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 простых приборов?Хватит ли на эту работу восьмичасового рабочего дня? →→→ВОРОЖЕ...

Математика
На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 простых приборов?Хватит ли на эту работу восьмичасового рабочего дня? →→→ВОРОЖЕНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА!!!←←←
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4*60=84(мин)  84*3=252(мин)  252/60=4.2(ч) 0.6*60=36(мин) 36*5=180(мин) 180/60=3(ч) 4.2+3=7.2(ч) уйдет на эту работу 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Могли ли быть иные итоги борьбы с монголо татарами?
Ответить
Математика
Замени умножение сложением и найди результат:18*2,25*4,11*7,16*6,
Ответить
Русский язык
Три примера существительных с суффиксом изм, аци
Ответить
Математика
Какое из чисел не входит в областасть определения выражения √8-х ?
Ответить
Математика
988436÷6+238388×5684=
Ответить