Какое из чисел не входит в областасть определения выражения √8-х ?
Математика
Какое из чисел не входит в областасть определения выражения √8-х ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√8-х подкоренное выражение должно быть больше или равно нолю. 8-х≥0 х≤8 не входит в область определения число 10 (10>8)
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