Помогите перевести текст LITTLE FERRY-BOAT AND THE KING. Перевод всего текста напишите позязя :3
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Помогите перевести текст LITTLE FERRY-BOAT AND THE KING. Перевод всего текста напишите позязя :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие пары и король. И да boat- переводится как лодка, только не понимаю причем здесь лодка?
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