Найдите значение выражения 17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5)
Математика
Найдите значение выражения 17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5)
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Гость:
Все понятно вроде, если что пишите
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