Как называется метод изучения животных, примером которого может служить изучение способности бабочек-белянок реагировать на светлые и темные предметы? 1) эксперимент 2) наблюдение 3) сравнение 4) измерение Помогите пожалуйста

Окружающий мир

Как называется метод изучения животных, примером которого может служить изучение способности бабочек-белянок реагировать на светлые и темные предметы? 1) эксперимент 2) наблюдение 3) сравнение 4) измерение Помогите пожалуйста

Автор: Гость