Как называется метод изучения животных, примером которого может служить изучение способности бабочек-белянок реагировать на светлые и темные предметы? 1) эксперимент 2) наблюдение 3) сравнение 4) измерение Помогите пожалуйста

Окружающий мир
Как называется метод изучения животных, примером которого может служить изучение способности бабочек-белянок реагировать на светлые и темные предметы? 1) эксперимент 2) наблюдение 3) сравнение 4) измерение Помогите пожалуйста
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Мне кажется 2)наблюдение
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