Объясните следующие термины пан,шляхта,канцлер,гетман,воевода

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Пан — помещик, барин в феодальной Польше; дословно означает «господин» . Шляхта (польск. Szlachta от древневерхненемецкого slahta — род, либо нем. Schlacht — сражение) — привилегированное сословие в Королевстве Польском, Великом княжестве Литовском и, после Люблинской унии 1569 года, в Речи Посполитой. Рада (польск. rada от нем. Rat — совет) — орган народовластия, народное собрание, вече или парламент. Канцлер (нем. Kanzler) — глава правительства в Германии и Австрии (Бундесканцлер) . Гетман (чеш. Hejtman, польск. Hetman, укр. Гетьман, рум. Hatman) — историческое название командующего армией в Чехии времён таборитов, в Речи Посполитой, на Украине и в Молдавском княжестве. Воевода — военачальник, нередко как правитель, совмещавший административную и военную функции.