В какую точку преобразуется точка N(-2;1 ) при повороте относительно начала координат по часовой стрелке на 90*
Геометрия
В какую точку преобразуется точка N(-2;1 ) при повороте относительно начала координат по часовой стрелке на 90*
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Гость:
Низнаю !!!!!!!!!!!!!!!
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