Помогите пожалуйстанайдите произведения 7*1/9; 19/1000*0; 19/1000*1500
Математика
Помогите пожалуйстанайдите произведения 7*1/9; 19/1000*0; 19/1000*1500
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19/1000*0 = 0, 19/1000*1500= 0,5415 7*1/9=0,7777778
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