Помогите пожалуйстанайдите произведения 7*1/9; 19/1000*0; 19/1000*1500

Математика
Помогите пожалуйстанайдите произведения 7*1/9; 19/1000*0; 19/1000*1500
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 19/1000*0 = 0, 19/1000*1500= 0,5415 7*1/9=0,7777778
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения 17:(3/5+1/4)+(7/8-1/4)*(4/5)
Ответить
Геометрия
В какую точку преобразуется точка N(-2;1 ) при повороте относительно начала координат по часовой стрелке на 90*
Ответить
Биология
Как называется метод изучения животных, примером которого может служить изучение способности бабочек-белянок реагировать на светлые и темные предме...
Ответить
Українська мова
Поможіть будь-ласка будьл
Ответить
История
Кто стал соперником литовского князя на юге?Помогите плиз!!!!!!срочно!!!! заранее спасибо
Ответить