Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка.После этого у него осталось 6??.Сколько денег было у него первоначально? Опишите пожалуйста по действиям.

Математика

Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка.После этого у него осталось 6??.Сколько денег было у него первоначально? Опишите пожалуйста по действиям.

Автор: Гость