На севере азиатской части России широкой полосой протянулась тундра. как выгледи?? тундра

Окружающий мир
На севере азиатской части России широкой полосой протянулась тундра. как выгледи?? тундра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это из конкурса человек и природа, то ответ д
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