Какими свойствами обладает вода
Окружающий мир
Какими свойствами обладает вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесцветная, жидкая, без запаха и вкуса
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