Какими свойствами обладает вода

Окружающий мир
Какими свойствами обладает вода
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Гость:
Бесцветная, жидкая, без запаха и вкуса
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