Выпиши из текста выделенные слова. Подбери к ним проверочные слова. Из какой сказки предложения? Медведь мёд дуб дед. пирог воз короб

Русский язык

Выпиши из текста выделенные слова. Подбери к ним проверочные слова. Из какой сказки предложения? Медведь мёд дуб дед. пирог воз короб

Автор: Гость