Выпиши из текста выделенные слова. Подбери к ним проверочные слова. Из какой сказки предложения? Медведь мёд дуб дед. пирог воз короб
Русский язык
Выпиши из текста выделенные слова. Подбери к ним проверочные слова. Из какой сказки предложения? Медведь мёд дуб дед. пирог воз короб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.словарное слово вроде <br />2.Медок<br />3.много дуба <br />4.пир<br />5.возить<br />6.короб,короБок
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