Тема:Построение циркулем и линейкой.И Построение треугольника по 3 сторонам. Что??ы решить нужно воспользоваться циркулём. 1)Дан треугольник ABC. Постройте треугольник DEF, в котором ∠D = ∠A, DE = 2AB и DF = 3AC. 2)Дан треуг...

Гость: Гость:

Необходимые умения: 1)переносить с помощью циркуля расстояния))) 2)переносить с помощью циркуля углы))) 1))):раствором циркуля измеряем АВ, и ничего не меняя дважды откладываем это расстояние на другом отрезке---> получим DE научились переносить расстояния))) повторим это же действие трижды с отрезком АС---> построим DF 2))): угол А дан, его можно с помощью циркуля перенести... строим луч DE (например, можно DF))) из вершины угла А проводим окружность (дугу) любого радиуса и из вершины угла D проводим окружность ТАКОГО ЖЕ радиуса, получим точки пересечения дуги окружности с лучами угла А (это А1 и А2), замеряем это расстояние циркулем (научились в 1)) и переносим это расстояние на дугу с центром в D угол перенесли))) на сторонах угла (на лучах) отложить требуемые отрезки... задача решена... 2_задача абсолютно похожа... нужно перенести ДВА угла...