Текст под диктовку найди предложение с сказуемыми

Гость: Гость:

Для выпечки(Р.п.) этих изделий(Р.п.) тесто(В.п.) раскатывали в жгут(В.п.),нарезали на маленькие(В.п.) куски(В.п.),из них(Р.п.) лепили колечки(В.п.) - (однородные сказуемые: что делали? раскатывали,нарезали,лепили=======) После чего их(В.п.) бросали в чан(В.п.) с кипятком(Т.п.),затем вынимали,подсушивали и пекли.(однородные сказуемые: что делали?бросали,вынимали,подсушивали,пекли=======)