2 целых 49/72×15-25целых7/12; 24целых13/16+8 целых 3/4×11; 5 целых11/20×8+6целых3/10; 7целых83/90×27-156цел??х4/15
Математика
2 целых 49/72×15-25целых7/12; 24целых13/16+8 целых 3/4×11; 5 целых11/20×8+6целых3/10; 7целых83/90×27-156цел??х4/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 49/72х15-25 7/12=переводимо мішані дроби у неправильні =193х15/72х15 - 307/12 зводимо дроби до спільного знаменника= 2895 -307х90/1080=2895-27630/1080= - 24735/1080скорочуємо на 15= -1649/72= -22 цілих 65/72 3)5 11/20х8+6 3/10= 111х8/20х8+63/10=888/160+63/10= 888+1008/160=1896/160=11цілих 136/160=11цілих 17/20 4) 7 83/90х27-156 4/15=713х27/90х27-2344/15=19251/2430-2344/15=19257-379728/2430=360471/2430=148 цілих831/2430=148цілих 277/810
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