пожалуйста помогите) Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой кров?? В, и у них родился с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких бра...
Биология
пожалуйста помогите) Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой кров?? В, и у них родился с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких браков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужчина I(A)i(0), женщина I(B)i(0). ребёнок i(0)i(0). У детей может быть кровь всех четырёх групп с вероятностью по 25%.
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