пожалуйста помогите) Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой кров?? В, и у них родился с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких бра...

Биология

пожалуйста помогите) Мужчина с группой крови А женился на женщину с группой кров?? В, и у них родился с группой крови О. Каковы генотипы всех трех? Какие еще генотипы и с какими частотами можно ожидать в потомстве от таких браков?

Автор: Гость