Угол падения 70 градусов ,а угол преломления 30 градусов .Найдите показатель прелом??ения. Sin60градусов =0.9397

Гость: Гость:

Вероятно имеется в виду показатель преломления при переходе из одной среды в другую. Думаю, что он будет таким: n = sin(70) / sin (30) = 1,879 (По ходу, синус 60 градусов на самом деле равен 0,866, а не это странное число, что у тебя).