Найдите производные функий f(x)=(2x-7)^8 f(x)=(9x+5)^4 f(x)=1/(5x+1)^3 f(x)=1/(6x-1)^5 f(x)=(3-x/2)^-9 f(x)=(4-1,5x)^10 f(x)=(1/4x-7)^8-(1-2x)^4 f(x)=(5x-2)^13-(4x+7)^-6

Гость: Гость:

(2x-7)^8'=8×2×(2x-7)^7 (9x+5)^4'=4×9×(9x+5)^3 1/(5x+1)^3'=(5x+1)^-3'=(-3)×5×(5x+1)^-4 1/(6x-1)^5'=(6x-1)^-5'=(-5)×6×(6x-1)^-6 (3-x/2)^-9'=(-9)×(-1/2)×(3-x/2)^-10 (4-1,5x)^10'=10×(-1.5)×(4-1,5x)^9 (1/4x-7)^8-(1-2x)^4'=8×1/4×(1/4x-7)^7-4×(-2)×(1-2x)^3 (5x-2)^13-(4x+7)^-6'=13×5×(5x-2)^12-(-6)×4×(4x+7)^-7 я уже не стал раскрывать скобки и знаки приводить в порядок, думаю затруднения это не составит