Во время соревнований два спортсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежал дистанцию за 1мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер , когда прибежал второй спортсмен ? Сколько ...
Математика
Во время соревнований два спортсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежал дистанцию за 1мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер , когда прибежал второй спортсмен ? Сколько времени показавали чася, кода прибижал каждый из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 мин 02 сек 11 часов 07 минут 57 сек - время по первому 11 ч 08 мин 2 сек - время по второму
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