Помогите решить задачу!!! Площадь прямоугольника равна площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника на 2 см стороны квадрата, а другая на 3 см больше стороны квадрата. Найдите площадь квадрата.
Алгебра
Помогите решить задачу!!! Площадь прямоугольника равна площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника на 2 см стороны квадрата, а другая на 3 см больше стороны квадрата. Найдите площадь квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона квадрата Х Сторона прямоугольника х -2 другая сторона х+3 Их площади равны х*х = (х-2)(х +3) х² = х² +3х-2х -6 х²-х² -х =-6 х = 6 6*6 =36 см² площадь квадрата
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