Помогите решить задачу!!! Площадь прямоугольника равна площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника на 2 см стороны квадрата, а другая на 3 см больше стороны квадрата. Найдите площадь квадрата.

Алгебра

Помогите решить задачу!!! Площадь прямоугольника равна площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника на 2 см стороны квадрата, а другая на 3 см больше стороны квадрата. Найдите площадь квадрата.

Автор: Гость