По графику зависимости силы тока в проводнике от напряжения ,вычислите сопротивл??ние проводника

Физика
По графику зависимости силы тока в проводнике от напряжения ,вычислите сопротивл??ние проводника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изи друг мой R=U/I значит R=4/1=4 ом
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