В 6В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещает курсы алгоритмизация и программирован??е, 13 учащихся вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещает посещает два курса?

Математика
В 6В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещает курсы алгоритмизация и программирован??е, 13 учащихся вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещает посещает два курса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-17=9     26-13=13   9+13=22 уч посещают два курса
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