В 6В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещает курсы алгоритмизация и программирован??е, 13 учащихся вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещает посещает два курса?

Математика

В 6В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещает курсы алгоритмизация и программирован??е, 13 учащихся вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещает посещает два курса?

Автор: Гость