В 6В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещает курсы алгоритмизация и программирован??е, 13 учащихся вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещает посещает два курса?
Математика
В 6В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещает курсы алгоритмизация и программирован??е, 13 учащихся вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещает посещает два курса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-17=9 26-13=13 9+13=22 уч посещают два курса
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