На школьном дворе работали 7 мальчиков и 3 девочки двое детей закончили работу ско??ько детей осталось работать Объясните как рассуждали Оля Юля и Коля у которых получился одинаковые ответы 8 детей
Математика
На школьном дворе работали 7 мальчиков и 3 девочки двое детей закончили работу ско??ько детей осталось работать Объясните как рассуждали Оля Юля и Коля у которых получился одинаковые ответы 8 детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала они посчитали сколько было детей в общем.Потом вычислили из всех дете -2 и нашли сколько осталось детей
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