На швейной фабрике производят скатери прямоугольной формы шириной 50 см и длиной 1 м . Края скатери окаймляют лентой. на сколько скатери хвалит 435 м ленты.

Математика

На швейной фабрике производят скатери прямоугольной формы шириной 50 см и длиной 1 м . Края скатери окаймляют лентой. на сколько скатери хвалит 435 м ленты.

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