На швейной фабрике производят скатери прямоугольной формы шириной 50 см и длиной 1 м . Края скатери окаймляют лентой. на сколько скатери хвалит 435 м ленты.

Математика
На швейной фабрике производят скатери прямоугольной формы шириной 50 см и длиной 1 м . Края скатери окаймляют лентой. на сколько скатери хвалит 435 м ленты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно найти сколько метров каймы нужно на одну скатерть: 1) 100+50+50+100=300(см) или = 3 метра 2) 435/3=145(шт) скатертей       ответ: 145 скатертей
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