X^2-0,7x-0,3lt;0 help me
Математика
X^2-0,7x-0,3lt;0 help me
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=b^2-4ac=0,49+1,2=1,69 X1=-0,895 X2=0,405 Ответ:x принадлежит(- 0,895;0,405)
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