16ч23мин+12ч37мин Помогите пожалуйста

Математика
16ч23мин+12ч37мин Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16ч23м+12ч37мин=1сутки 5 часов или: 29 часов
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